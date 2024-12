(R)Evolution D-ESG, futuro aziende con politiche sostenibilità Roma, 5 dic. - Grande successo e interesse per il convegno "(R)Evolution D-ESG Guida al Percorso Virtuoso", che si è svolto mercoledì 4 dicembre, nell'Aula Magna della Scuola di Management ed Economia dell'Università di Torino. Organizzato da "FDC Consulting - Digital ESG Società Benefit", la società di consulenza per le imprese che vogliono diventare virtuose ideata e fondata da Francesco Di Ciommo, in collaborazione con il "Dipartimento di Management 'Valter Cantino'" dell'Università di Torino" e con il patrocinio della Regione Piemonte, l'iniziativa ha visto la partecipazione di quasi trecento rappresentanti delle aziende del territorio. Il CEO di FDC Consulting D-ESG, ha ricordato l'importanza di sapersi adattare ai cambiamenti del mondo per rispondere alle nuove sfide del mercato: 'Quattro anni fa, durante la pandemia, un cambiamento cruciale del mercato ci ha permesso come azienda di crescere tantissimo e superare le difficoltà. E abbiamo capito che l'ESG e i suoi temi non era moda, né solo etica, ma pratica'.