Retake a Roma con McDonald's per la cura del verde Roma, 20 set. (askanews) - Cura, ambiente e sinergia. Sono le tre parole chiave che hanno contraddistinto l'iniziativa lanciata da McDonald's, in collaborazione con Retake, e patrocinata dall municipio VIII di Roma. Prendersi cura degli spazi pubblici, contrastare il fenomeno del littering e restituire valore alle comunità sono gli obiettivi della quinta edizione del progetto "Insieme a te per l'ambiente", l'iniziativa nazionale che ha visto anche il supporto di Assoambiente e Utilitalia. Il Presidente Commissione Commercio Municipio Roma VIII Michele Marini ha spiegato così l'idea dell'iniziativa "È veramente molto importante quello che sta succedendo oggi per le istituzioni e per il municipio, perché la cosa più importante è la cura. Quando più persone, più associazioni, più aziende fanno sinergia e riescono non solo a raccontare ma ancheca creare qualcosa di bello". Dopo l'esordio di Milano, oltre 150 volontari si sono presi cura del Giardino Corinto e di Parco Schuster, due dei principali polmoni verdi della parte sud della capitale. Pinze, sacchi, pennelli per ridare vita a panchine e grate, l'obiettivo di McDonald's è consolidare il legame tra comunità, territorio e cittadini, come ben spiegato da Matteo Penco, CFO per McDonald's Italia. "Quest'anno a Roma abbiamo due progetti importanti che stiamo eseguendo. Il primo prevede la realizzazione di un'area giochi per famiglie e bambini, proprio qui nel giardino Corinto, che servirà come elemento di aggregazione e unità per tutto il quartiere. La seconda iniziativa invece prevede la realizzazione di un murales che verrà fatto sul muro di cinta del mercato rionale, che tra l'altro è un'opera artistica che verrà realizzata con dei rivestimenti anti-smog". Queste prime due tappe rappresentano solamente due punti verso l'obiettivo che l'iniziativa si pone. 150 tappe in tutta Italia con lo sguardo verso il cambiamento ed il futuro.