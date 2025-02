Restituiti i corpi di 4 ostaggi, prima fase della tregua conclusa Roma, 26 feb. (askanews) - Hamas ha restituito nella notte i corpi di quattro ostaggi israeliani morti a Gaza che sono stati portati all'Istituto di medicina legale di Tel Aviv per le operazioni di identificazione. Contemporaneamente Israele ha rilasciato circa 600 detenuti palestinesi, nell'ambito dell'accordo di tregua di Gaza che scade sabato. Un autobus con a bordo alcuni palestinesi rilasciati è arrivato a Ramallah, nella Cisgiordania occupata, dove gli ex prigionieri sono stati accolti da una folla in festa prima di sottoporsi a un rapido controllo sanitario. Fonti di sicurezza e testimoni hanno riferito anche dell'arrivo di centinaia di prigionieri a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Si tratta dell'ultimo scambio previsto nell'ambito della prima fase della tregua negoziata con la mediazione di tre Paesi - Qatar, Egitto, Stati Uniti - ed entrata in vigore il 19 gennaio nella Striscia di Gaza, dopo quindici mesi di guerra. L'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva chiesto che il passaggio di consegne avvenisse "senza alcuna cerimonia da parte di Hamas", a differenza di quanto avvenuto in precedenza. La prima fase della tregua dovrebbe concludersi il 1° marzo. Considerando le restituzioni della notte, l'accordo ha permesso il rientro in Israele di 33 ostaggi, otto dei quali sono morti. Circa 1.700 palestinesi sono stati rilasciati.