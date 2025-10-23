Giovedì 23 Ottobre 2025

Video'Requiem per alieni': l'anteprima del video dei Guappecarto'
23 ott 2025
I Guappecarto' presentano in anteprima il loro videoclip del brano 'Requiem per alieni', diretto dal regista, fumettista e animatore napoletano Alessandro Rak

Dopo centinaia di concerti in tutta Europa, colonne sonore, e collaborazioni con artisti di diversa estrazione, i Guappecarto’ tornano oggi con una nuova formazione e una nuova veste ripartendo dalle origini: il nuovo album nasce dal libro 'Segni' dell’attrice e imprenditrice Madeleine Fischer (scomparsa nel 2020), che era stato donato al fondatore nel gruppo quando ancora erano musicisti di strada. 'Requiem per alieni' è un brano suggestivo ed evocativo. Così come è suggestivo ed evocativo il videoclip firmato da Alessandro Rak, regista, fumettista e animatore napoletano, già autore dei pluripremiati 'L’arte della felicità', 'Gatta Cenerentola' e 'Yaya e Lennie-The Walking Liberty', opere che hanno conquistato pubblico e critica nei principali festival internazionali.

