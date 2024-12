Report Idealista 2024, prezzi mercato immobiliare in aumento Milano, 31 dic. (askanews) - Un anno di novità sul mercato immobiliare racchiuse in un singolo report, quello stilato da Idealista, il portale leader per lo sviluppo tecnologico in Italia nel settore. Numeri e trend analizzati con attenzione da Vincenzo De Tommaso, responsabile dell'ufficio studi di Idealista: "È stato un anno positivo per quanto riguarda l'andamento dei prezzi del mattone in Italia, dove si è registrato un incremento del 2,2% fino ad arrivare 1.880 euro al metro quadro. Soltanto nell'ultimo trimestre dell'anno, c'è stato un incremento dell'1,5%, dovuto probabilmente agli effetti dei tagli sui tassi operati dalla BCE. Tale andamento positivo si spiega soprattutto con il calo continuo dell'offerta immobiliare in Italia, questo ha determinato tensioni sul fronte dei prezzi, nonostante tassi elevati". Un andamento positivo diffuso nel corso dell'ultimo anno, con ben 87 capoluoghi che hanno registrato aumenti annuali, per un totale di 18 regioni su 20 che hanno visto degli incrementi. Crescita diffusa in tutte le città, con una precisazione molto chiara sugli sviluppi che riguardano Milano: "Per quanto riguarda l'andamento dei principali capoluoghi italiani, si sono registrati incrementi generalizzati in tutti i grandi mercati. A partire dal 3,1% di Torino, al 2,5% di Roma e al 2,3% di Napoli. A Milano, invece, c'è stato sì un incremento, però inferiore alla media nazionale con un 1,6%. Nonostante ciò, la città si conferma il capoluogo più caro d'Italia con i prezzi che hanno ormai superato la soglia dei 5.000 euro al metro quadro". Infine, possibile anche accennare uno sguardo all'orizzonte: "Con la novità dei tagli operati dalla BCE, per il 2025 ci aspettiamo un sostanziale recupero della domanda, che dovrebbe portare un incremento anche dal punto di vista dei prezzi per il nuovo anno. Un incremento che dovrebbe essere contenuto fra il 2 e il 4%". Numeri che fanno pensare ad un'ulteriore ripresa in vista dell'anno alle porte.