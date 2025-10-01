Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
4 ottobre Festa NazionaleAereo militare cadutoFlotilla newsFemminicidio PaupisiSciopero treniOktoberfest
Acquista il giornale
VideoRenzi: "Bene il nucleare, ma alle imprese servono risposte oggi"
1 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Renzi: "Bene il nucleare, ma alle imprese servono risposte oggi"

Renzi: "Bene il nucleare, ma alle imprese servono risposte oggi"

"Dove sono i 25 miliardi promessi dal governo per rispondere ai dazi?"