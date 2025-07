Renzi: Albania, La Russa parla di deterrenza ma c'è il +40% di sbarchi Genova, 5 lug. (askanews) -"Abbiamo a che fare con una destra che manda 500 carabinieri poliziotti e finanziari in Albania salvo poi rendersi conto che il numero di migranti irregolari in un anno è aumentato del 40%. La Russa parla dell'effetto deterrenza" ha detto Matteo Renzi, nel suo intervento di apertura all'Assemblea nazionale del partito in corso a Genova, tornando a imitare il presidente del Senato e ironizzando sul fatto che il migrante disperato del Mali dovrebbe evitare di partire perché sul Corriere della Sera La Russa ha spiegato 'vi manderemo in Albania e non in Puglia'. "Fatto sta che poi i numeri dicono che c'è un +40% degli sbarchi; nel frattempo tu paghi i carabinieri in Albania a guardare i gatti randagi e nessuno dice niente".