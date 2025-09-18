RemTech Expo, Violo (geologi): spesa danni supera 3 miliardi anno Ferrara, 18 set. (askanews) - La spesa per il dissesto idrogeologico in Italia "negli ultimi anni, per mitigare il rischio ma purtroppo soprattutto" anche "per riparare i danni, ha superato i 3 miliardi di euro all'anno" e serve "un aggiornamento della pianificazione di assetto idrogeologico per mettere in sicurezza le infrastrutture". Lo ha detto Arcangelo Francesco Violo, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione di RemTech Expo a Ferrara. "RemTech si conferma un momento di grande confronto tra i professionisti tecnici e quindi anche i professionisti geologi", ha spiegato Violo. "I temi che sono trattati in questa edizione sono importanti: i temi ambientali delle bonifiche, i temi del dissesto idrogeologico, la risorsa acqua, i temi che riguardano l'energia. Proprio nella sessione finita adesso si è trattato di un tema importantissimo che è quello dell'impatto degli eventi di dissesto idrogeologico sulle infrastrutture stradali e ferroviarie". Il presidente dei geologi ha sottolineato che "c'è la necessità quindi di avere un quadro di conoscenze ben approfondito, quindi un aggiornamento della pianificazione di assetto idrogeologico per poter appunto mettere in sicurezza delle infrastrutture viarie che in Italia purtroppo sono soggette. Sappiamo che la spesa in Italia negli ultimi anni per mitigare il rischio, ma purtroppo soprattutto per riparare i danni, ha superato i 3 miliardi di euro all'anno".