RemTech Expo, Ventura (Oice): opportunità incontro e confronto Roma, 12 set. (askanews) - "L'appuntamento si caratterizza per essere non solo un momento di rappresentazione dello stato attuale e di condivisione delle prospettive future, ma di incontro di una comunità di esperti, nazionali ed internazionali, che opera in forma permanente. A Remtech il comparto pubblico ed il settore privato hanno la straordinaria opportunità di confrontarsi in maniera costruttiva ed efficace, sviluppando pensieri e progettualità a supporto del Paese, dell'Europa e del Pianeta tutto. Oice partecipera' con un proprio stand con 6 associati e poi ha organizzato il convegno "Le sfide della sostenibilità ambientale dopo il PNRR e verso il greeen deal". Ci sarà il punto di vista delle istituzioni con interventi di dirigenti del Mase, Mit, Mimit e regione Lombardia e interventi delle stazioni appaltanti cone Anas, Ferrovie, Acea e Sogesid. Conclusioni con il punto dei vista dei progettisti oice". Lo ha dichiarato il delegato per l'Ambiente dell'Oice Francesco Ventura in occasione della presentazione al Senato della diciottesima edizione di RemTech Expo, in programma da mercoledì 18 settembre a Ferrara Expo, per concludersi venerdì 20 settembre. Hub tecnologico ambientale, RemTech sarà luogo di condivisione e di cooperazione sulle policy dell'agenda politica nazionale ed internazionale, in cui esperti, decision maker, imprenditori e professionisti del settore discuteranno le sfide del terzo millennio.