RemTech Expo, Morelli: fondamentale contatto con mondo imprese Roma, 18 set. (askanews) - "Fondamentale il contatto diretto tra legislatore e governo e chi tutti i giorni, 365 giorni all'anno, applica non solo le norme e le leggi ma si confronta anche con le richieste del mercato. Con manifestazioni come RemTech il contatto con le associazioni, come Alis o Gbc Italia o altre, ci permette di ricevere consigli e contributi, senza indirizzarci sulle scelte politiche che devono sì essere autonome ma devono rispettare le richieste del mercato con indirizzi non ideologici ma di buon senso". Così Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato con delega al Cipess, ha commentato l'avvio dei lavori dell'edizione 2024 di RemTech Expo a Ferrara.