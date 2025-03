Relazione Ansfisa, Renzi: svolte attività significative Roma, 28 mar. - I numeri del 2024 delle attività di Ansfisa per il 2024 fanno riferimento per 840.000 km di Strade e Autostrade a 800 opere ispezionate, tra ponti, viadotti, cavalcavia e gallerie; Più di 3.000 km di rete stradale e autostradale monitorati; Classificazione della Sicurezza stradale a livello di rete come previsto dalla Direttiva europea (D.lgs.35/2011) utile a programmare gli investimenti. Il commento alle attività svolte del Direttore Generale Direzione Sicurezza Infrastrutture Stradali e Autostradali, Emanuele Renzi.