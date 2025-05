Regista "No Other Land" su X: "ecco come Israele distrugge un villaggio" Roma, 5 mag. (askanews) -L'esercito israeliano allontana con la forza gli abitanti del villaggio Khillet Al-Dab', nella regione di Masafer Yatta, a sud di Hebron, prima di procedere alla demolizione delle abitazioni. Il giornalista palestinese Basel Adra, vincitore insieme a colleghi israeliani del Premio Oscar per il film "No Other Land" che documenta la situazione dei residenti della regione, ha pubblicato sul proprio account X le immagini dell'arrivo dei soldati israeliani che hanno allontanato gli abitanti, quindi la demolizione condotta da "quattro grandi bulldozer nell'ambito di una campagna di pulizia etnica", scrive. "La comunità di Khillet al-Dab'a a Masafer Yatta è stata quasi completamente distrutta - ha scritto Adra - la portata della distruzione è indescrivibile: case, ricoveri per le pecore, grotte, cisterne e pozzi d'acqua, così come i pannelli solari, è stato tutto distrutto".