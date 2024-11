Regionali, Emilia Romagna, de Pascale: è la vittoria di una squadra Bologna, 18 nov. (askanews) - "Io sono stato scelto e sostenuto da una coalizione e questa è la vittoria di una squadra. Ho cercato di mettere tutto me stesso in questa sfida che è sicuramente la vittoria di una squadra". Il successo del campo largo? "Noi portiamo un atteggiamento non litigioso e un lavoro maniacale su un programma condiviso". Così il Michele de Pascale commenta la sua elezione a presidente della Regione Emilia-Romagna. "Questa è una vittoria dell'Emilia-Romagna" insiste de Pascale a chi gli chiede un commento sul risultato elettorale. Un risultato che - secondo l'ormai ex sindaco di Ravenna - va suddiviso con tutta la coalizione del centrosinistra e della "coalizione larga" che si è riusciti a realizzare in regione. "Ho avuto il massimo del supporto di tutte le forze politiche. Devo essere estremamente riconoscente a tutti i leader dei diversi partiti, ovviamente a Schlein e Bonaccini in maniera particolare, segretaria e presidente del mio partito. Portiamo un atteggiamento non litigioso e un lavoro maniacale su un programma condiviso. Questo può essere utile anche al Pd nazionale, ma ognuno guardi al suo. E' molto più facile lavorare a livello locale, noi molto riconoscenti ai partiti nazionali, ma ci vogliamo concentrare su Emilia-Romagna". "La prima cosa in assoluto è quella di cambiare passo nelle relazioni col governo sul tema dell'alluvione" ha spiegato de Pascale commentando la sua elezione a presidente della Regione Emilia-Romagna nella sede del comitato elettorale a Bologna. "Mi prendo un giorno per festeggiare credo meritatamente - ha aggiunto de Pascale -. Poi si parte col lavoro, l'insediamento e la giunta. Io devo gestire anche la transizione nella mia città, sono molto riconoscente e grato alla comunità di Ravenna che ora dovrà andare a elezioni. Ogni passo si farà, siamo già al lavoro da domattina". Non sono ancora chiari i tempi sulla costituzione della nuova giunta. "Spero il prima possibile - ha concluso de Pascale -. Non è chiaro quando sarà la proclamazione, però lavoreremo per essere operativi il prima possibile, in ogni caso la presidente facente funzione e la giunta precedente sono pienamente operativi e lavoreremo in totale continuità".