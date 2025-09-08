Reggia di Caserta si trasforma in palcoscenico per lo show di Ligabue Roma, 8 set. (askanews) - Sabato 6 settembre la Reggia di Caserta si è trasformata in un palcoscenico d'eccezione per "La Notte di Certe Notti", la seconda tappa del concerto-evento di Luciano Ligabue, culmine di due giorni di festa che hanno portato, per la prima volta, al Sud la festa di Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia). Oltre due ore di concerto, in cui l'artista ha celebrato insieme ai fan i 30 anni di "Certe notti" e dell'album "Buon Compleanno Elvis", che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera e i 20 anni dal primo Campovolo. Nel 2026 "c'è chi festeggerà" ancora. Il 12 giugno La Notte di Certe Notti arriva allo Stadio Olimpico con "Certe Notti a Roma", per un appuntamento che non sarà solo un concerto ma un'imperdibile experience nel mondo del Liga.