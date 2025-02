Regeni, legale di famiglia: "Al Sisi si è rifiutato di testimoniare" Roma, 11 feb. (askanews) - "Nell'udienza di oggi sono in programma le testimonianze dell'ex presidente del consiglio Giuseppe Conte e dell'ex ministra Federica Guidi. Domani dovrebbero esserci Valensise, l'ex presidente Roberto Fico, Calenda e al Sisi padre e figlio. Ma inopinatamente hanno rifiutato la citazione a comparire. Ci sono queste belle buste con su scritto 'rifiutato'. Noi comunque lo abbiamo citato in tutti i modi possibili. Sarebbe bello che qualcuno dopo 9 anni si assumesse la responsabilità": così l'avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia di Giulio Regeni, entrando in tribunale a Roma per una udienza del processo a 4 agenti dei servizi di sicurezza egiziani accusati di aver sequestrato, torturato ed ucciso il giovane ricercatore universitario nel gennaio 2016. La penalista ha poi aggiunto: "Testimoniare è un obbligo, se non vuole qualcuno in teoria dovrebbe andarlo a prendere e costringerlo a venire. Purtroppo non sarà così".