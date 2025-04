Referendum, Schlein: Pd li sostiene, felici di contribuire a sfida Roma, 14 apr. (askanews) - "Il Partito Democratico sosterrà i 5 referendum, è pronto a dare il suo contributo per agevolare la più ampia partecipazione al voto". Lo ha detto la segretaria del PD Elly Schlein al termine di un incontro di due ore con il segretario della Cgil Maurizio Landini al Nazareno. "Siamo felici di contribuire a questa sfida, di utilizzare tutte le nostre articolazioni territoriali per dare una mano a portare le persone a votare e a convincerle che c'è sempre un buon motivo per andare a partecipare", ha aggiunto. "Questi referendum ci danno l'occasione di farlo, di dire la nostra con un voto, di cambiare e migliorare concretamente la qualità della vita delle persone e questo invitiamo tutte e a tutti a fare", ha sottolineato. "In un momento in cui c'è chi punta a stravolgere l'ordine mondiale sostituendolo con la legge del più ricco e del più forte, abbiamo l'occasione in Italia di una grande ondata di partecipazione che rimetta al centro la dignità delle persone, la dignità del lavoro e quindi siamo felici di contribuire anche noi a questo sforzo". Ha concluso la segretaria del Pd Elly Schlein.