Referendum, Landini: meglio Election Day per risparmiare risorse Bologna, 12 feb. (askanews) - "Sarebbe meglio" fissare la data dei referendum lo stesso giorno in cui si vota per rinnovare alcune amministrazioni locali: "sarebbe un'occasione per evitare di spendere soldi visto che tra l'altro nel nostro Paese esiste un problema di risorse. Credo che sarebbe una cosa intelligente e sarebbe anche un modo per favorire la partecipazione". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Bologna a margine dell'assemblea per l'avvio della campagna per il voto ai quesiti referendari sui temi del lavoro e della cittadinanza. "Credo - ha aggiunto Landini - che chi governa e il Parlamento dovrebbe favorire in tutti i modi la partecipazione al voto, è un elemento di responsabilità. Ovviamente ognuno nel diritto di esprimere il parere che ritiene più opportuno. Ma sarebbe anche un messaggio ai lavoratori e ai cittadini che si investe di nuovo sulla democrazia e sulla loro partecipazione".