Referendum Cittadinanza, Schlein dai promotori: "Il Pd vi sosterrà" Roma, 7 mar. (askanews) - "Siamo molto impegnati a far sì che tutti i cittadini e le cittadine siano informati sull'importanza di andare a votare e sostenere questo referendum". Elly Schlein, partecipa a Roma all'evento dei promotori del Referendum sulla Cittadinanza con Riccardo Magi, segretario di +Europa, e dà il pieno sostegno del partito all'iniziativa referendaria, il cui slogan è "Siamo figlie e figli d'Italia", e che punta a ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza legale nel Paese necessari per fare domanda di cittadinanza. Magi: "Centosettanta organizzazioni si sono messe insieme e ci sono 10.000 attivisti digitali", ha ricordato. "Nessuno avrebbe scommesso che avremmo raggiunto le 500.000 firme, ne abbiamo raccolte 640.000 in meno di un mese e allo stesso modo supereremo il quorum", ha aggiunto. Nel corso del suo intervento la leader dem ha replicato anche ad alcune prese di posizione del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: "Non voglio più sentire un ministro della Repubblica italiana dire che nelle classi vuole ridurre il numero di stranieri, perché nelle classi non ci sono stranieri, ci sono bambine e bambini, ragazze e ragazzi". I promotori chiedono che il referendum, il cui quesito è stato dichiarato ammissibile a gennaio, si svolga nello stesso giorno delle elezioni locali. Nel comitato d'onore del referendum siedono Don Luigi Ciotti, Emma Bonino, Luigi Manconi, Pippo Civati, Insaf Dimassi, Enrico Grosso, Paolo Bonetti, Gianfranco Schiavone; presidenti, oltre a Magi, Sonny Olumati e Deepika Salhan.