Referendum Cittadinanza, Magi: 500mila firme sono segno di democrazia Roma, 24 set. (askanews) - "Siamo felici perché è stato raggiunto l'obiettivo delle 500.000 firme per il referendum sulla cittadinanza" ha detto Riccardo Magi, segretario di Più Europa, festeggiando davanti a Montecitorio con parte dei promotori della raccolta firme, partita il 6 settembre scorso, con cartelli che insieme componevano il numero 500.000 in mezzo ai tricolori. "Queste 500.000 firme sono il segno che c'è una parte del Paese che non ci sta a questo tipo di racconti, che vuole discutere, che vuole dibattere anche di temi come questo che vuole delle riforme che diano un futuro al Paese. Queste 500.000 firme sono il segno della non rassegnazione delle persone e sono anche un grande segno per la democrazia", ha aggiunto Magi.