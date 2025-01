Referendum cittadinanza, gli attivisti: "aspettiamo da più di trent'anni" Roma, 20 gen. (askanews) - Festa grande per le attiviste e gli attivisti che si battono per una riforma della legge sulla cittadinanza, con l'ammissibilità del referendum in materia sancita dalla Corte Costituzionale: il questio chiede il dimezzamento dei tempi per ottenere la cittadinanza per i maggiorenni, da 10 a 5 anni. Kejsi Hodo dell'associazione "Dalla parte giusta della storia" dice "Da più di 30 anni aspettiamo il cambiamento di questa legge che non riflette la realtà dell'Italia di oggi. Questo è un passo importante per la riforma della legge del 1992 e per noi è fondamentale il supporto delle persone che hanno firmato e di tutti coloro che sono stati al nostro fianco. Non vediamo l'ora di vedervi in tutte le piazze dove parleremo ancora di diritti negati e soprattutto ci vediamo alle urne".