Red carpet a Venezia per Lady Gaga, accompagnata dal fidanzato Venezia, 5 set. (askanews) - Per la première del film "Joker: Folie a Deux", diretto da Todd Phillips, Lady Gaga, accompagnata dal fidanzato, è arrivata a piedi sul tappeto rosso indossando un voluminoso abito nero. Dopo di lei, applauditissima dai fan in delirio, Joaquin Phoenix e Todd Philips hanno sfilato sul red carpet. Il film è uno dei più attesi di questa 81esima edizione del Festival.