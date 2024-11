Red carpet a Miami per i Latin Grammy Karol G e Juan Luis Guerra Miami, 15 nov. (askanews) - Red carpet a Miami per per la 25a edizione dei Latin Grammy Awards al Kaseya Center di Miami con artisti del calibro di come Karol G, Juan Luis Guerra e Carlos Vives. Nella serata che premia la musica latina, nessun riconoscimento per i due italiani in gara Laura Pausini e il pianista e compositore Fabrizio Mocata.