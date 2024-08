Red carpert a Los Angeles per la premiere di "Reagan" Los Angeles, 21 ago. (askanews) - Red carpert e parata di stelle a Los Angeles per la premiere di "Reagan", il biopic che racconta la vita dell'ex presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan. A ridare vita all'ex presidente con un passato da attore è Dennis Quaid: "Questo ruolo è stata la sfida più grande della mia vita". Jon Voight, vincitore dell'Oscar, nel nuovo film interpreta l'agente russo in pensione del Kgb Viktor Petrovich. Nel film viene anche racconata la grande storia d'amore tra Nancy, interpretata da Penelope Ann Miller, e Ronald. Il biopic, diretto da Sean McNamara, è stato adattato dal libro "The Crusader: Ronald Reagan and the Fall of Communism", scritto dell'autore Paul Kengor. Uscirà nelle sale venerdì 30 agosto.