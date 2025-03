Record di velocità per la Maserati: a 318 km all'ora guidata dall'AI Milano, 5 mar. (askanews) - Nuovo record di velocità per la Maserati MC20 Coupé della Indy Autonomous Challenge, guidata dall'intelligenza artificiale del Politecnico di Milano che ha raggiunto i 318 km/h, senza alcun conducente umano a bordo, sulla pista del Kennedy Space Center in Florida (Space Florida Launch and Landing Facility), una delle più lunghe al mondo con i suoi 4,5 km, storico sito di atterraggio degli shuttle della Nasa. Lo scopo dei test è valutare il comportamento dei robo-driver in condizioni estreme e rappresenta un passo avanti nello sviluppo della guida autonoma ad alta velocità, con l'obiettivo di passare le conoscenze acquisite nelle corse alle auto su strada.