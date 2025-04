Rebranding per Lefebvre Giuffrè, uno sguardo al futuro Milano, 17 apr. (askanews) - Nuovo nome, nuova grafica, stesso prestigio. Giuffrè Francis Lefebvre diventa Lefebvre Giuffrè, proiettandosi all'internazionalizzazione e al futuro. Rebranding a livello europeo voluto dal Gruppo Lefebvre, per rafforzare l'identità del marchio. Abbiamo parlato con Stefano Garisto, Amministratore Delegato di Lefebvre Giuffrè: "Questo cambiamento fa parte di un progetto di respiro europeo con l'obiettivo di rafforzare l'identità globale del nostro marchio e potenziare la diffusione delle nostre soluzioni con contenuti e servizi di qualità basati su tecnologie innovative. L'appartenenza a un grande gruppo internazionale permette di cogliere molteplici opportunità. Ciò che ci distingue come leader nel nostro settore è la nostra capacità di adattarci e innovare e oggi, più che mai, è fondamentale per noi essere parte di una vera e propria rete che ci consente di condividere conoscenze, risorse e best practices a livello europeo". La nuova identità visiva è stata svelata durante l'evento Legal & Tax Futures 2025-2035, ma non è stata l'unica novità della giornata. Il contesto ha fatto da lancio a Sapient-IA, il rivoluzionario sistema di Intelligenza Artificiale generativa al servizio di professionisti e aziende. È poi intervenuto Fabio Moioli, Leadership Advisor Spencer Stuart e membro del Forbes Technology Council per l'AI: "È stata presentata Sapient-IA, che è la nuova soluzione di Lefebvre Giuffré la quale ha di fatto, reso disponibile questa tecnologia per essere utilizzata in modo più semplice sia allo stesso tempo specializzato questa tecnologia così che sia più efficace per gli esperti del mondo legale, del mondo fiscale e diventi qualcosa di molto più potente rispetto a una soluzione di intelligenza artificiale chiamiamola General Purpose che può essere usata per fare qualsiasi cosa". Storicità e tradizione, futuro e innovazione. Due anime che oggi, Lefebvre Giuffrè, interpreta al meglio.