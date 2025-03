Re/Urb, Rossomando: "Rigenerazione urbana occasione di sviluppo" Torino, 11 mar. (askanews) - A margine dell'evento "Re/Urb, Giornata sulla Rigenerazione Urbana", organizzato dalla Fondazione Inarcassa presso il Centro Congressi Lingotto a Torino per dar vita ad un momento di confronto e dibattito sul tema della rigenerazione urbana, Anna Rossomando, vicepresidente del Senato, ha dichiarato: "Quando parliamo di rigenerazione urbana parliamo anche di rigenerazione territoriale, quindi anche dell'importanza delle infrastrutture che stanno dentro e fuori la città. Si tratta di una grandissima occasione di innovazione e di sviluppo. Vogliamo intendere le politiche industriali in senso molto ampio per favorire più occupazione, più impiego anche di risorse intellettuali".