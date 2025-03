Re/Urb, Irto: "Rigenerazione cruciale per il futuro del Paese" Torino, 11 mar. (askanews) - In occasione dell'evento "Re/Urb, Giornata sulla Rigenerazione Urbana", organizzato dalla Fondazione Inarcassa presso il Centro Congressi Lingotto a Torino, Nicola Irto, Senatore della Repubblica e membro della Commissione Lavori Pubblici, ha commentato il dibattito tenutosi sul tema della rigenerazione urbana: "Poter discutere di rigenerazione urbana con Inarcassa è estremamente positivo perché più voci, più professionisti, più idee possono confrontarsi su un tema che riguarda, non solo il presente del nostro Paese, ma anche il futuro. È l'ora che il Parlamento legiferi, è il momento che il Parlamento decida su un tema che riguarda la vita di tutti. È necessario ripensare gli spazi pubblici, a come connettere le periferie con il centro della città, pensare a una nuova socialità per le città che sono cambiate e continuano a cambiare".