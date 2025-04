Re Carlo III e regina Camilla atterrati a Roma per la visita di Stato Roma, 7 apr. (askanews) - Il re Carlo III e la consorte regina Camilla sono atterrati all'aeroporto di Roma Ciampino, inizio di una visita di Stato di 4 giorni in Italia. Il 76enne monarca britannico, in cura per un cancro, mentre il mese scorso ha avuto un problema di salute, si rivolgerà al Parlamento italiano, incontrerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Annullata invece l'udienza con Papa Francesco a causa dei problemi di salute di Bergoglio.