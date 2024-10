Re Carlo III contestato da una senetice aborigena al parlamente australiano Canberra, 21 ott. (askanews) - La senatrice Lidia Thorpe ha duramente contestato con slogan anti-coloniali Re Carlo durante la sua visita al parlamento australiano a Canberra. "Non sei il mio re, ridateci ciò che ci avete rubato, questa non è la vostra terra, tu non sei il nostro re", ha gridato la donna di origine aborigena dopo che il sovrano britannico ha stretto la mano al premier australiano Anthony Albanese. "Avete commesso un genocidio contro il nostro popolo", ha urlato per circa un minuto scioccando gli altri senatori e i vari dignitari riuniti per accogliere il sovrano.