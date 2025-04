Re Carlo e Camilla a Roma, bagno di folla al Colosseo Roma, 8 apr. (askanews) - Tappa al Colosseo per Re Carlo e la regina Camilla. La coppia reale ha salutato la folla che ha assistito al loro arrivo ed ha scambiato qualche parola con gli astanti. All'arrivo al Colosseo, il Re Carlo e la Regina Camilla sono stati ricevuti dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e dal Direttore del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo. La coppia reale ha poi salito le scale fino alla piattaforma panoramica del Colosseo, ai margini del Tempio di Venere e Roma. Le Loro Maestà sono state quindi invitate ad avvicinarsi al punto centrale del balcone del Parco, dove hanno avuto l'opportunità di vedere il Colosseo, salutare la folla sottostante e farsi scattare una fotografia con il Colosseo come sfondo. Re Carlo accompagnato sempre dal ministro Giuli ha avuoto modo di incontrare un gruppo di archeologi, tra cui l'Architetto del Parco archeologico del Colosseo, Barbara Nazzaro, e un gruppo di studenti di archeologia delle Università di Roma e della British School di Rome. Nel frattempo, la regina accompagnata dal vice ministro Bellucci, ha incontrato i rappresentanti di organizzazioni comunitarie con sede a Roma come; MO.D.A.V.I., un'associazione fondata a Roma nel 1996 per affrontare il problema della tossicodipendenza; Peter Pan Odv, un'organizzazione italiana senza scopo di lucro che fornisce alloggi e una serie di servizi gratuiti alle famiglie che vengono a Roma da tutta Italia e dall'estero per accedere alle cure per il cancro per i bambini e Differenza Donna, una ONG italiana che supporta le donne vittime di violenza domestica e di tratta di esseri umani. Dopo essersi riuniti vicino all'Arco di Tito, il Re e la Regina hanno incontrato il presentatore televisivo e storico, Alberto Angela, che ha spiegato all'augusta coppia di più sulla storia e il restauro di Roma, incluso quello del Colosseo.