Re Carlo compie 76 anni, un anno difficile per il monarca Londra, 14 nov. (askanews) - Festeggiamenti sotto tono per il 76esimo compleanno di Re Carlo. Per lui il 2024 è stato un anno difficile: ha lottato contro un tumore che lo ha costretto a sospendere il lavoro per oltre due mesi e mezzo e anche la regina Camilla nella ultime settimane ha avuto problemi di salute per una infezione. Nonostante ciò Carlo non si sottrae ai suoi doveri regali, e ha programmato una giornata di lavoro. Le preoccupazioni però non mancano: i rapporti con il figlio Harry sono ancora tesi, e circolano anche indiscrezioni sul fatto che il principe e Meghan Markle sarebbero vicini al divorzio. Fanno ben sperare le notizie sul miglioramento della salute di Kate Middleton, la sua amata nuora, anche se non si è ancora del tutto ristabilita. Dopo essere salito al trono l'8 settembre 2022, quando morì la madre Elisabetta, Carlo si impegnò a svolgere il suo ruolo costituzionale "per tutto il tempo che Dio mi concederà". Ora ha dimostrato tutta la sua dedizione alla causa, e i sudditi stanno imparando ad apprezzarlo.