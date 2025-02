Re Abdullah ribadisce: no allo sfollamento dei palestinesi da Gaza Amman, 17 feb. (askanews) - Il re di Giordania Abdullah II ha ribadito la "ferma posizione del suo Paese contro lo sfollamento dei palestinesi" da Gaza durante un incontro con i veterani ad Amman. Il re di Giordania ha incontrato il presidente statunitense Donald Trump alla Casa Bianca l'11 febbraio, dopo che quest'ultimo aveva proposto di impossessarsi della Striscia di Gaza devastata dalla guerra e di trasferire i suoi oltre due milioni di residenti in Giordania o in Egitto. E anche al termine dell'incontro a Washington aveva espresso contrarietà al piano di Trump.