Rd Congo, l'ex presidente Kabila riappare nell'st tra i ribelli M23 Roma, 29 mag. (askanews) - L'ex presidente della Repubblica Democratica del Congo, Joseph Kabila, strenuo oppositore dell'attuale presidente Félix Tshisekedi, il cui partito gli ha da poco revocato l'immunità, è comparso davanti alla stampa nell'Est del Paese, a Goma (Nord Kivu), il territorio in mano al gruppo armato antigovernativo M23. É apparso rilassato, in abito scuro e senza la solita barba, ma non ha rilasciato dichiarazioni nel corso dell'incontro in una delle sue residenze, alla presenza del portavoce di M23, Lawrence Kanyuka, e prima di ricevere i leader religiosi locali. "Noi, come persone religiose, noi come confessioni religiose, gli abbiamo detto (a Joseph Kabila, ndr) di svolgere il ruolo di arbitro affinché la pace possa tornare, perché per 18 anni ha compiuto un'opera titanica sconosciuta. Ha fatto di tutto per riunificare questo Paese. Ciò che noi, come confessioni religiose, chiediamo è il ritorno della pace, nient'altro che la pace", ha affermato Joel Amura, vescovo e membro dell'associazione delle confessioni religiose nel Nord Kivu. Kabila, 53 anni, che ha governato il Paese dal 2001 al 2019, in un raro intervento online la settimana scorsa ha denunciato la "dittatura" del governo di Kinshasa e annunciato la visita a Goma "nei prossimi giorni". Il 22 maggio il Senato gli ha revocato l'immunità accusandolo di tradimento, e di aver partecipato a un movimento insurrezionale, a crimini di guerra e crimini contro l'umanità.