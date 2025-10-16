Giovedì 16 Ottobre 2025

Paolo Giacomin
16 ott 2025
Rastrellamento del Ghetto, Gualtieri: "Non dimenticare mai la Shoah"

Il sindaco di Roma alla cerimonia per l'82esimo anniversario