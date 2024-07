Rarissimi cuccioli di coccodrillo siamese sono nati in Cambogia Milano, 18 lug. (askanews) - Le immagini rilasciate dal gruppo ambientalista Fauna and Flora mostrano un gruppo di 60 rari coccodrilli siamesi in Cambogia, aumentando le speranze per uno dei rettili più a rischio di estinzione al mondo. Cinque nidi di coccodrillo siamese sono stati scoperti nel Parco Nazionale del Cardamomo in Cambogia, a metà maggio contenevano 106 uova, di cui 66 fecondate, e un totale di 60 uova di coccodrillo siamese si si sono schiuse con successo. Il coccodrillo siamese (Crocodylus siamensis) è una rarissima specie di coccodrillo d'acqua dolce originaria del Sud-est asiatico. Gli esemplari rimasti in cattività si aggirano intorno alle 5000 unità