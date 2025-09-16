Rappresentante Israele all'Onu: "falso" rapporto su genocidio a Gaza Ginevra, 16 set. (askanews) - Il rappresentante permanente di Israele presso l'Onu a Ginevra Daniel Meron ha definito "falso" il nuovo rapporto che accusa Israele di aver commesso un "genocidio" a Gaza. Pubblicato da una Commissione d'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite, il rapporto incolpa direttamente il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e altri alti funzionari israeliani e accusa il Paese di aver tentato di "distruggere i palestinesi". Parlando a Ginevra, Meron ha affermato che è "basato interamente sulle falsità di Hamas". "Tre individui che fungono da delegati di Hamas, noti per le loro posizioni apertamente antisemite, e le cui orribili dichiarazioni sugli ebrei sono state condannate in tutto il mondo, hanno pubblicato oggi un altro falso rapporto su Gaza - ha detto - il rapporto si basa interamente sulle falsità di Hamas, sistemate e ripetute da altri. Queste invenzioni sono già state completamente smentite, anche in uno studio indipendente e approfondito del BESA Begin-Sadat Center for Strategic Studies ".