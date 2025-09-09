Mercoledì 10 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attacco Israele DohaProteste NepalFlotillaStefano BenniFranciaMaltempo Italia
Acquista il giornale
VideoRapporto Coop, primo semestre 2025 ripresa carrelli della spesa
9 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Rapporto Coop, primo semestre 2025 ripresa carrelli della spesa

Rapporto Coop, primo semestre 2025 ripresa carrelli della spesa

Italiani cercano risparmio, supermercati meglio dei discount