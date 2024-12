Rapporto ASviS 2024, occupazione e lotta alla povertà Roma, 4 dic. (askanews) - Si è tenuto ieri, presso la Clubhouse di Montecitorio a Roma, il terzo dei quattro "ASviS Live" dedicati al Rapporto AsviS 2024. Il ciclo di appuntamenti organizzati dall'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, in collaborazione con CEOForLife, ha visto stakeholder e rappresentanti delle istituzioni confrontarsi sulle numerose proposte avanzate nella nona edizione del Rapporto "Coltivare ora il nostro futuro. L'Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile". Presentato il 17 ottobre scorso, il documento rappresenta, infatti, uno strumento unico per analizzare l'avanzamento del nostro Paese verso il raggiungimento dei 17 Obiettivi dell'Agenda 2030. Ciascun appuntamento è focalizzato su una delle quattro dimensioni dello sviluppo sostenibile: ambiente, economia, istituzioni e aspetti sociali. Questo terzo Live, dedicato alla dimensione sociale, attraverso l'abbattimento delle disuguaglianze, dal titolo "Occupazione dignitosa e lotta alla povertà: due priorità per la sostenibilità sociale", si è concentrato sull'analisi del mercato del lavoro in Italia, che ha mostrato segnali di ripresa, pur conservando diverse fragilità. L'evento è stato moderato da Enrico Giovannini direttore scientifico di Asvis, di cui TIM è sostenitore. Abbiamo parlato con Paolo Chiriotti Chief Human Resources & Organization Office TIM: "Sia la sostenibilità che tutti i temi che attengono allo sviluppo sono il motore della crescita di un'azienda come TIM, quindi sono temi chiave che noi seguiamo da anni e seguiremo nel nostro futuro". Sguardo puntato anche sul fenomeno del Gender Gap in particolare sulle donne ancora oggi penalizzare rispetto agli uomini: "Le donne sono la metà della nostra popolazione e noi riteniamo che siano un elemento fondamentale, chiave anche qui per la trasformazione e lo sviluppo dell'azienda ma non solo per l'azienda, anche al di fuori di essa. Quindi noi facciamo tutta una serie di iniziative che vanno dalla valorizzazione del genere sia dal punto di vista del posizionamento di queste colleghe nell'organigramma di TIM sia sui temi del gender gap e ovviamente anche da una campagna verso l'esterno per la valorizzazione di quello che è il contributo del genere". È la formazione un altro importante passo verso l'abbattimento delle disuguaglianze, in particolare quella delle donne per le quali TIM ha messo in campo diverse iniziative: "A me fa piacere citare il nostro ITS che e 'Maria Gaetana Agnesi' che rappresenta un po' la parte piu innovativa e piu vicina anche alle persone esterne in questo caso dell'azienda. Il nostro ITS si occupa di 5G e di digitale e si affianca a tutta una serie di iniziative che facciamo all'interno per la riqualificazione delle nostre professioni, per l'aggiornamento delle nostre professioni e ovviamente per la crescita delle nostre persone". Promuovere e tutelare la sostenibilità nel mondo del lavoro attraverso la tutela delle donne significa guardare a un futuro sempre più sano e sostenibile eliminando per sempre le disuguaglianze di genere.