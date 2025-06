"Rap d'amore": il videoclip del singolo d'esordio di Viola e Rosa Roma, 16 giu. (askanews) - Dopo la pubblicazione del brano "Rap d'amore", il singolo d'esordio rap-dance di Viola&Rosa (Viola Ranalletta e Rosa Maria Bassi) disponibile sulle principali piattaforme musicali, esce il videoclip del duetto madre-figlia che fonde due generazioni in un'unica voce. Nel cuore di Roma, tra i banchi dell'Istituto Cine-Tv Roberto Rossellini, nasce un amore che attraversa il tempo e unisce tutte le generazioni. Ambientato visivamente negli anni '80, il videoclip "Rap d'amore" è un viaggio musicale e affettivo che racconta, con leggerezza e profondità, la forza dei legami familiari e del ricordo. Protagoniste del video sono Viola Ranalletta, anche produttrice del progetto, e sua madre Rosa Maria Bassi, che reinterpretano una canzone composta originariamente dal marito e padre Ettore Ranalletta, scomparso nel 2014. Il videoclip è un omaggio sincero a lui e insieme un atto d'amore per l'arte condivisa. Concepito con la regia giovane e sensibile di Christian Dei, che è anche coautore della sceneggiatura con Miller Gorini, il video alterna momenti di ironia e intimità, arricchiti da un'estetica vintage. La fotografia cinematografica è firmata da Renato Rosati, il montaggio è di Francesco Bortolan, mentre le coreografie di Leonardo Bonfitto restituiscono tutta l'energia pop degli anni Ottanta. Completano la squadra creativa i costumi colorati di Angela Bove, il trucco delicato di Maria Lucia Rinaldi e la scenografia di Giorgia Orlandi, che rievocano con autenticità ambienti scolastici e familiari. Per l'occasione, la produzione ha coinvolto con entusiasmo anche gli studenti dell'Istituto Rossellini, guidati dal docente Clemente Sablone. Prodotto da Viola Ranalletta per Littlefrog Film, "Rap d'amore" è una dichiarazione d'affetto, un inno alla memoria e una dimostrazione concreta che la creatività può (anche e deve) essere una cosa di famiglia.