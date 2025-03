Raid russo nel centro di Sumy in Ucraina: 4 bambini tra i feriti Milano, 24 mar. (askanews) - Un raid russo nel centro della città di Sumy, nel nordest dell'Ucraina, ha preso di mira un "impianto industriale" e ha danneggiato un ospedale e strutture per bambini, mentre funzionari russi e americani discutevano a Riad di una possibile tregua tra Kiev e Mosca. Ventotto persone sono rimaste ferite, tra queste quattro minori, come ha spiegato Volodymyr Artyukh, capo dell'amministrazione militare regionale di Sumy.