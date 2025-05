Raid Israele uccide famiglia palestinese: "Il mondo sta a guardare" Khan Yunis (Gaza), 7 mag. (askanews) - "Mio fratello è un farmacista e stava dormendo in casa con sua moglie e i suoi tre figli, il più grande dei quali aveva otto anni; stavano dormendo e la casa è crollata su di loro e mio fratello è stato martirizzato e il più piccolo, un bambino di quattro mesi, nato mentre c'era la guerra a gennaio, è ancora disperso, non lo abbiamo trovato". Il raid avrebbe ucciso 8 persone, 12 i feriti. Abir Shehab è col resto della famiglia all'ospedale Nasser dove sono ricoverati i sopravvissuti, fra cui bambini. "Moriamo di fame, moriamo di guerra, moriamo di paura, moriamo di tutto - dice - e il mondo intero sta a guardare mentre moriamo, e il mondo vive la sua vita normale come se nessun essere umano morisse".