Raid dell'esercito israeliano in un villaggio in Cisgiordania Al-Mughayyir (Cisgiordania), 22 ago. (askanews) - Veicoli dell'esercito israeliano sono entrati nel villaggio di Al-Mughayyir, nella Cisgiordania occupata, dove i soldati hanno cercato un palestinese che, secondo Israele, ha sparato contro israeliani nei pressi dell'insediamento di Adei Ad in Cisgiordania, ferendo leggermente un israeliano. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa questa mattina, almeno 13 persone sono morte nei bombardamenti israeliani a Gaza City. Cinque persone sono state uccise in una scuola nel quartiere di Sheikh Radwan, che ospitava sfollati, e un attacco aereo ne ha uccise altre tre, tra cui una bambina, nel campo profughi di al Shati, nel nordovest di Gaza, ha riferito l'agenzia. L'agenzia ha inoltre segnalato vittime nei quartieri di Abu Iskandar, a nord della città, e nei quartieri di Zeitoun e Sabra, a sud, senza specificarne il numero.