Raggiunto accordo di governo, Merz: Europa può contare sulla Germania Berlino, 9 apr. (askanews) - A quasi quattro settimane dall'inizio delle trattative l'attesa è quasi finita in Germania: l'Unione conservatrice CDU-CSU e la SPD hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per formare un governo di coalizione entro inizio maggio. Di fronte agli sconvolgimenti economici e politici in corso, il cancelliere in pectore Fredrich Merz, in conferenza stampa, ha annunciato: "Abbiamo davanti a noi un piano forte con cui possiamo far progredire insieme il nostro Paese. L'accordo di coalizione ora in vigore è il risultato di intense consultazioni e negoziati - ha spiegato - Ma soprattutto - ha aggiunto - è un segnale molto forte e chiaro per i cittadini del nostro Paese, ed è anche un segnale chiaro per i nostri partner nell'Unione Europea. La Germania avrà un governo capace di agire e di agire con forza". "Il futuro governo, la futura coalizione, riformerà e investirà per mantenere la Germania stabile, renderla più sicura e rafforzarla economicamente. E anche l'Europa può contare sulla Germania", ha affermato il leader cristiano-democratico. Merz ha annunciato inoltre un aumento massiccio delle spese della difesa: "Un messaggio chiave per Donald Trump é che la Germania è tornata in carreggiata, la Germania rispetterà i suoi obblighi in termini di difesa ed è disposta a rafforzare la propria competitività". "E non si tratta solo della Germania: si tratta dell'Europa, dell'Unione Europea. La Germania tornerà ad essere un partner molto forte all'interno dell'Unione Europea e noi porteremo avanti l'Unione Europea", ha concluso. La ripartizione dei ministeri tra i partiti sarà regolata nell'accordo di coalizione tra CDU/CSU e SPD. Secondo un elenco visionato dalla Welt, la CDU ha ottenuto 6 ministeri e la Cancelleria, la CSU tre ministeri e la SPD 7.