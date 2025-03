Raffica di sold out per il tour di Sfera Ebbasta, trionfo a Roma Roma, 13 mar. (askanews) - Prosegue a colpi di sold out il TOUR 2025 di Sfera Ebbasta, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live. Dopo le doppiette da tutto esaurito a Padova e Firenze, Roma si è tinta per una notte dei colori di Sfera: è andato in scena ieri nella Capitale lo show sold out del Trap King, che ha conquistato il pubblico del Palazzo dello Sport con la sua travolgente energia e un impatto scenico straordinario. Per il suo grande ritorno live, Sfera Ebbasta ha curato personalmente ogni dettaglio dello show, dove i 30 brani che compongono la setlist scorrono senza fiato tra incredibili effetti visivi e potenti giochi di fuoco e luce, puntellati dalle coreografie degli 8 ballerini orchestrate da Laccio in qualità di Head of Performance. Una consistente sezione della scaletta è riservata ai successi del suo ultimo album X2VR, pubblicato per Island Records e già Quintuplo Disco di Platino: l'ultimo grande capitolo di un percorso che è valso a Sfera bilioni di stream e views, 230 Dischi di Platino e 32 Dischi d'Oro, e l'affetto incondizionato dei suoi fan. Molto più di un concerto, quella del TOUR 2025 è un'esperienza mai prima d'ora tanto immersiva nel mondo e nell'estetica di Sfera Ebbasta. Un inedito spotlight sulla sua storia, su questi ultimi 10 anni in musica che -grazie ai futuristici visual firmati da SUGO Design- vengono ripercorsi e riletti attraverso la lente delle nuove consapevolezze di Sfera, preparando la strada al suo ritorno nel blocco, ai palazzi di Ciny da dove tutto è partito. La catena di 11 sold out nei palazzetti prosegue nel mese di marzo a Bologna (22/3 @ Unipol Arena) e Torino (29/3 @ Inalpi Arena); ad aprile a Milano con poker di date all'Unipol Forum (4, 5, 7 e 8 aprile). L'estate di Sfera Ebbasta si preannuncia altrettanto infuocata con l'attesissima data di Napoli, il 7 giugno per la prima volta allo Stadio Maradona, e il gradito ritorno a Roma il 19 luglio, nel cartellone di Rock in Roma. "Sono molto emozionato per la data al Maradona, per l'importanza e la storia che ha quello Stadio, e perché è da tanto che non faccio un grosso show a Napoli, non vedo l'ora di cantare tutti insieme". Il ritorno live a Roma sarà sicuramente potente: salire sul palco del Rock in Roma mi ha sempre dato emozioni forti, e sono certo che anche quest'anno sarà così". Sfera Ebbasta