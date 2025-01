"Radici" è il nuovo EP di Roberta Monterosso Roma, 10 gen. (askanews) - Esce oggi, su tutte le piattaforme digitali il nuovo EP di Roberta Monterosso, "Radici", frutto di contaminazioni di vita e musicali prodotto dalla stessa cantautrice, da Edo Nocco e distribuito da Artist First. La cantautrice ligure accoglie il nuovo anno regalandosi e regalando al suo pubblico cinque tracce e cinque capitoli di vita scegliendo come focus track il singolo, Avrò cura di me, che è sostanza di quelle Radici che guidano, sostengono, nutrono fino a farci fiorire. L'EP è un omaggio e un ringraziamento alla sua famiglia e a tutti coloro che le hanno permesso di assecondare la propria passione, trasformandone i sogni in realtà. Avrò cura di me è un brano quasi sussurrato che mette al centro l'Amore, quello primario, puro per il padre, con cui la cantautrice condivide ricordi ed immagini private: giochi nell'acqua, abbracci e mani che si somigliano; un filmino in bianco e nero denso di sfumature e colori, di sentimenti. Roberta Monterosso è diventata "grande" e, finalmente, senza filtri, riparte da quella bambina che senza paura, gioca col mare, con confidenza e fiducia. Avrò cura di me è anche dichiarazione e impegno a non dimenticar-Si, prendendosi cura di sé: "E' un dialogo intimo ed una promessa fatta a mio papà; per lui ho voluto scrivere una canzone dove trovassero voce tutte quelle parole che non ci siamo mai detti, sostituite da gesti, che dicevano tutto. Non volevo che rimanessero inespresse; oggi con la musica posso tradurre quello che ho dentro e sono felice di cantare che mi piace avere le sue stesse mani e che con lui tutto il caos intorno, tace, trova il suo posto, magicamente".