Rabbia e paura a Magdeburgo dopo l'attentato ai mercatini di Natale Magdeburgo, 21 dic. (askanews) - Ci sono i fiori e le candele ma c'è anche rabbia e paura, il giorno dopo il terribile attentato ai mercatini di Natale di Magdeburgo c'è sconcerto tra gli abitanti della città tedesca. Il bilancio dei morti è salito a cinque mentre si contano oltre 200 feriti di cui una quarantina in gravi condizioni. "Sono particolarmente preoccupato per le conseguenze politiche di questo attacco, ma sono davvero dispiaciuto di quello che è accaduto", afferma quest'uomo. Secondo le prime ricostruzioni, l'autore del sanguinoso attentato è un medico psichiatra saudita che si è arreso dopo aver investito decine di persone con un'automobile ed era un attivista anti-Islam che condivideva contenuti pro-Israele sui social in seguito agli attacchi del 7 ottobre. L'uomo gestiva un sito e canali social che mettevano in guardia contro l'Islam e discutevano dei diritti delle donne. Sarebbe anche un sostenitore del partito tedesco di estrema destra anti-immigrazione AfD.