"Rabbia e Determinazione: Il Ritorno dei Parlamentari Italiani dalla Flotilla e l'Appello per la Liberazione degli Attivisti Detenuti"

Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi sono sbarcati a Ciampino. I 4 parlamentari italiani che si trovavano sulle barche della Flotilla sono stati rimpatriati da Israele su un volo di linea. “Ora c’è rabbia, non sollievo, per essere tornato a casa e chiedo che si faccia quanto possibile per liberare tutti gli attivisti che sono detenuti illegalmente. A chi afferma che i parlamentari siano dei privilegiati dico che proprio per il ruolo diplomatico eravamo su quelle navi. Volevamo far pesare questa carica a livello di attenzione mediatica e per estendere la possibilità di avere canali comunicativi e contatti più diretti con la Farnesina; proteggere dunque tutti gli equipaggi”, dice il senatore Marco Croatti (M5S), uno dei quattro parlamentari italiani che viaggiavano sulla Flotilla rientrati in Italia. “Direi che è stato così in queste settimane di navigazione, fino ad oggi, quando proprio per il nostro peso, forse ingombrante per Israele, ci hanno immediatamente liberati. Anzi si sono liberati di noi - prosegue il politico pentastellato -. Ora c’è rabbia perché gli altri attivisti sono ancora detenuti, non riesco a pensare ad altro. Si tenga l’attenzione altissima e si compia ogni sforzo affinché siano liberati subito”. “Attivisti pacifici che portavano aiuti umanitari per Gaza - sottolinea il senatore - sono stati attaccati in acque internazionali da 20 navi da guerra israeliane e arrestati con mitra spianati. Ciascuno tragga le sue conclusioni. Sono stato sempre insieme agli altri attivisti, siamo stati schedati e spostati su vari furgoni ed abbiamo avuto momenti difficili e di incertezza”. La diretta su quotidiano.net🔗
