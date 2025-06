Quinto giorno di guerra Israele-Iran. Trump: evacuare subito Teheran Roma, 17 giu. (askanews) - Nuovi attacchi reciproci nel quinto giorno di guerra tra Israele e Iran. La nona ondata di missili iraniani non ha causato danni o feriti: le sirene sono risuonate ma i missili lanciati da Teheran hanno colpito aree aperte, secondo le forze israeliane. "Tutti dovrebbero evacuare Teheran immediatamente", ha intanto dichiarato Donald Trump sul suo social Truth. "L'Iran avrebbe dovuto firmare l'accordo quando gliel'ho detto io. Che vergogna e spreco di vite umane. In poche parole, l'Iran non può avere un'arma nucleare", ha scritto inoltre il presidente degli Stati Uniti. L'attacco missilistico israeliano è arrivato poche ore dopo che Israele ha colpito la tv di Stato iraniana. Mentre gli Usa rafforzano le difese in Medio Oriente, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto alla Abc di non escludere l'eliminazione della Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, e secondo il premier israeliano l'uccisione di Khamenei metterebbe fine al conflitto. Le Forze di difesa israeliane hanno affermato invece di aver eliminato nei loro attacchi il capo dello Stato maggiore iraniano Ali Shadmani. I media iraniani riportano diverse esplosioni e un intenso fuoco di difesa aerea nella capitale Teheran. Secondo l'agenzia di stampa Fars, le difese aeree iraniane sono state attivate sulla capitale iraniana. Nelle immagini si vedono le squadre di emergenza intervenire dopo un attacco missilistico iraniano su un quartiere di Tel Aviv, che ha causato danni a edifici e strade.