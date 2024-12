"Questi fantasmi" in tv, Foglietta e Gallo reinterpretano Eduardo Roma, 20 dic. (askanews) - Alessandro Gassman porta in tv una delle commedie più celebri di Eduardo De Filippo, "Questi fantasmi", su Rai1 il 30 dicembre. Massimiliano Gallo è Pasquale Lojacono, ex impresario in disarmo che va ad abitare gratuitamente in una grande casa per sfatare la diceria che sia piena di fantasmi. Con lui c'è Maria, la moglie interpretata da Anna Foglietta, e una presenza un po' evanescente, l'amante di lei, interpretato da Alessio Lapice. In "Questi fantasmi" c'è commedia e dramma, come sempre nelle opere di Eduardo, e un universo umano fatto di falsità, doppiezza, non detti, fragilità, e come ha spiegato il regista "di cose non dette, di falsità, di doppiezza umana. La cosa incredibile di questa commedia è che man mano che giravamo, ogni giorno con gli attori, facevamo molte prove prima di girare, arrivava il momento in cui tutti quanti avevano un'idea diversa di quello che Eduardo voleva dire con quella determinata frase. Tant'è che alla fine ho deciso di lasciare la commedia come vuole Eduardo, cioè di lasciar decidere allo spettatore se il nostro protagonista Pasquale Lojacono creda veramente ai fantasmi o finga di crederci per trarne vantaggio". E alla fine "Questi fantasmi" è la storia di un amore dolente, di cui i personaggi sono artefici e vittime. "Loro non sono in grado di dirselo quello che sentono, quello che provano, quello che desiderano. - ha detto Anna Foglietta - E quindi come è possibile comunicarlo poi all'altro? E' struggente vedere questi personaggi imbrigliati, fanno un centimetro poi vediamo come se ci fosse un elastico che li riporta indietro. Però l'ho trovato così umano".