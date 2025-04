Quattro giornalisti condannati a Mosca per legami con Navalny Mosca, 15 apr. (askanews) - Un tribunale di Mosca ha condannato quatto giornalisti a cinque anni e mezzo di reclusione con l'accusa di estemismo. Konstantin Gabov, Sergey Karelin, Artyom Kriger e Antonina Favorskaya sono stati accusati di aver collaborato con la Fondazione Anticorruzione di Alexey Navalny e di "partecipazione a una comunità estremista". Il leader dell'opposizione russa, fra i più noti oppositori del presidente della Russia Vladimir Putin, è morto assassinato il 16 febbraio 2024. In aula i quattro cronisti hanno sostenuto la loro totale innocenza e hanno affermato di essere stati perseguiti per aver svolto il loro lavoro di giornalisti.